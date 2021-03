New Pokemon Snap: le prime impressioni di Cydonia sull'esclusiva Switch

A circa un mese dall'arrivo sugli scaffali di New Pokémon Snap, Nintendo ci ha dato la possibilità di provare in anteprima il remake del vecchio titolo per Nintendo 64.

Dopo aver provato a fondo il gioco e fotografato qualche creatura in giro per la mappa, il buon Francesco "Cydonia" Cilurzo ha deciso di parlarci in video di quelle che sono le sue prime impressioni sull'esclusiva per Nintendo Switch. Nel corso del video, fresco di pubblicazione sul canale YouTube ufficiale di Everyeye, potete non solo scoprire il parere di Cydonia sul gioco, ma anche approfondire alcuni dei suoi aspetti come le varie ambientazioni disponibili e le meccaniche di gioco inedite. Il titolo permette infatti di interagire con le creature in vari modi e di utilizzare degli oggetti speciali che offrono l'opportunità di scattare delle foto uniche.

Prima di lasciarvi al video di Cydonia, vi invitiamo anche a leggere la sua anteprima di New Pokémon Snap che trovate sempre sulle nostre pagine. Vi ricordiamo inoltre che il gioco arriverà solo ed esclusivamente su Nintendo Switch (in formato fisico e digitale) a partire dal prossimo 30 aprile 2021.

Avete già dato un'occhiata all'ultimo trailer di New Pokémon Snap dedicato agli oggetti che si possono utilizzare sulle creature?