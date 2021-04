New Pokemon Snap: Scatta la tua creatività, il nuovo Graphic Contest di GameStopZing

In occasione del lancio di New Pokemon Snap su Nintendo Switch, GameStopZing lancia il nuovo contest grafico Scatta la tua creatività. Come funziona? Ecco tutte le informazioni per partecipare e mettere in mostra il proprio talento.

Partecipare è facile, vi basterà ideare e realizzare (su carta o in formato digitale) un disegno originale legato al mondo Pokemon e che includa almeno tre degli oggetti elencati di seguito: Annaffiatoio, Baule stracolmo di tesori, Bicicletta, Binocolo, Canna da pesca, Cuscino, Estintore, Faro, Fucile ad acqua, Lente di ingrandimento, Macchina fotografica, Martello, Mazzo di carte, Mela, Microfono, Nintendo Switch Lite, Occhiali da sole, Padella, Pizza, Poké Flauto, Salvagente, Scatolone di cartone, Smartphone, Tuta da sub e un paio di baffi.



Mettete alla prova la vostra inventiva, non serve essere artisti ma basta avere una idea creativa e originale! Una volta realizzata l'opera dovrete allegarla come foto lasciando un commento in questo post, avete tempo fino alle 23:59 del 18 aprile per partecipare. Saranno considerati validi per la partecipazione solamente le opere pubblicate sotto il post linkato qui sopra, tutti i commenti senza disegni verranno rimossi. Cliccate qui per il regolamento completo.



A contest concluso la giuria sceglierà tre vincitori che si porteranno a casa una console Nintendo Switch Lite, una custodia e il gioco New Pokémon Snap (primo classificato), una console Nintendo Switch Lite e un poster a doppio lato A2 di New Pokémon Snap (secondo classificato) e New Pokémon Snap, uno sticker sheet A5 e una cornice adesiva 12x16 (terzo classificato).



Potete prenotare New Pokemon Snap a 49.98 euro da GameStopZing, uscita prevista per il 30 aprile in esclusiva su Nintendo Switch. Nota Bene - Everyeye.it non è in alcun modo coinvolto nell'organizzazione e nella gestione del Graphic Contest New Pokemon Snap: Scatta la tua creatività, promosso e gestito interamente da GameStopZing.