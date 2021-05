New Pokémon Snap è un successo negli USA: vendite raddoppiate rispetto al gioco N64

New Pokémon Snap è disponibile da circa un mese su Switch e sta già riscontrando ottimi risultati dal punto di vista commerciale. Dati interessanti arrivano in particolare dagli Stati Uniti, dove il nuovo spin-off tutto incentrato sulle fotografie ai mostri tascabili di Nintendo sta andando oltre le aspettative.

Secondo quanto riportato su Twitter dall'analista Mat Piscatella dell'NPD, non solo New Pokémon Snap è stato il terzo gioco più venduto ad aprile 2021 negli USA nonostante sia arrivato a ridosso della fine del mese, ma le sue vendite al lancio hanno più che raddoppiato quelle dell'originale Pokémon Snap per Nintendo 64, uscito nel 1999 in piena Pokémania. Certo, l'N64 dell'epoca non aveva venduto ai livelli dell'odierna Switch, ma il risultato è comunque di tutto rispetto. Ciò si unisce ai risultati ottenuti in patria, con New Pokémon Snap che è stato in cima alle vendite in Giappone, ottenendo importanti riscontri anche nel mercato UK. Ancora, è stato anche il terzo gioco digitale più venduto in tutta Europa ad aprile, dove è uscito sempre uscito a conclusione del mese.

Il brand Pokémon continua dunque ad essere una garanzia anche davanti a spin-off particolari come questo: se volete approfondire ulteriormente le vostre curiosità eccovi la nostra recensione di New Pokémon Snap, dove analizziamo in dettagli gli aspetti più interessanti e quelli meno riusciti.