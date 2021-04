New Pokémon Snap: svelati i disegni vincitori del secondo Graphic Contest!

Con oltre duecento partecipanti e mille Pokémon disegnati, il secondo Graphic Contest di New Pokémon Snap si è rivelato un successo: scegliere i vincitori non è stato affatto semplice!

Per chi non lo sapesse, la redazione di GameSoul ha chiesto ai giocatori di ideare e realizzare un disegno originale a tema Pokémon, inserendo almeno tre oggetti di una lista da loro fornita. I disegni presentati erano tutti di altissimo livello, ma alla fine la giuria ha deciso di premiare l'opera di Sparkly Rain, che potete ammirare in calce. I giurati hanno giustificato così la loro scelta: "Un’illustrazione che trasmette forti emozioni, in cui ci siamo ritrovati ragazzini, mentre con la fantasia immaginavano come sarebbe stato se i Pokémon fossero davvero esistiti. In questo disegno tutto prende vita, con Pokémon e oggetti inseriti con armonia e dolcezza in una classica camera da teenager". Il vincitore si è aggiudicato una Nintendo Switch Lite, una Custodia per la console e il gioco New Pokémon Snap.

Il secondo posto è stato conquistato dal disegno di Sofia Maguei II, premiata con una console Nintendo Switch Lite e un Poster a doppio lato A2 New Pokémon Snap, mentre al terzo si è piazzata l'illustrazione di Laura Menicucci, che si porta a casa il gioco New Pokémon Snap, uno Sticker Sheet A5 e una Cornice adesiva 12×16 New Pokémon Snap. La giuria ha inoltre assegnato altri nove premi extra a disegni che si sono distinti per differenti motivi. Potete ammirare tutte le opere premiate a questo indirizzo, o guardando la replica della presentazione in apertura di notizia.