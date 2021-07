New Pokémon Snap: tante aree inedite da esplorare con il nuovo aggiornamento gratis

ìNew Pokémon Snap si aggiorna: a partire dalle ore 3:00 italiane del 4 agosto 2021 l'esclusiva per Nintendo Switch riceverà diversi contenuti inediti con il nuovo update gratuito che mette a disposizione nuove aree esplorabili e aggiunge ulteriori 20 Pokémon da fotografare durante le nostre avventure.

Le nuove zone esplorabili della Regione di Lentil, con tanto di ciclo giorno/notte, sono Sentiero Nascosto, dove la nostra NEO-UNO si rimpicciolirà dando così al giocatore l'impressione di ritrovarsi davanti a Pokémon giganteschi; Fiume Milleflutti, composto da un lungo sentiero d'acqua con tanto di rapide; infine Steppa Seqqa, una landa desertica piena di geyser e paludi da cui esce gas tossico. Nel corso delle nostre scorribande lungo queste nuove zone, oltre ad incontrare diversi Pokémon già visti nel gioco base, potremo avere la fortuna di trovare nuovi mostri tascabili mai vista finora: tra questi ci sono anche Feraligatr, Gyarados, Psyduck, Snorlax e Rockruff, tutti mostrati nel trailer di annuncio dell'aggiornamento.

L'update per New Pokémon Snap può essere un'interessante occasione per fare nuovamente visita alla Regione di Lentil, così da scoprire tutti i segreti delle nuove aree pensate da Nintendo. In attesa del 4 agosto vi rimandiamo alla nostra recensione di New Pokémon Snap, dove analizziamo a fondo tutti i contenuti del gioco base. Disponibile dal 30 aprile 2021, le vendite del gioco sono andate molto bene: New Pokémon Snap negli USA ha raddoppiato le vendite del capitolo N64.