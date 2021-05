New Pokémon Snap: dove trovare tutti i Pokémon Leggendari

La riedizione del classico per Nintendo 64 risalente al 1999 ospita 10 Pokémon Leggendari e Mitici provenienti da tutto il franchise: sicuramente ne incontrerete qualcuno durante l'avventura, ma molti sono ben nascosti quindi abbiamo pensato di fornirvi delle indicazioni precise al riguardo.

Alcune delle creature non compariranno mai prima di aver raggiunto il Livello di Ricerca 3, quindi è meglio tentare di scovarli solo dopo aver completato il gioco una volta.

Shaymin

Il primo Pokémon Mitico della nostra lista è abbastanza facile da trovare, perché abita la prima zona del gioco. Dovete cercarlo tra i Cristalfiore del Parco Naturale Floreo: recatevi lì di notte e lanciate una Sfera Lumina su uno dei fiori. A questo punto potrete altri due Cristalfiori e, nascosto al di sotto dei petali di uno dei due, scorgerete Shaymin nella sua Forma Terra. Dopo che lo avrete fotografato, apparirà ancora all'inizio dello stage del Parco ma di giorno, insieme a Pichu, Grookey e Scorbunny.

Mew

Questo Pokémon non presenta particolari difficoltà nell'essere trovato e fotografato. Durante lo stage notturno della Giungla Arboros, proprio all'inizio, potrete vedere due Morelull: cantandogli una canzone, una misteriosa sfera di colore rosa sbucherà fuori dal fitto degli alberi, cominciando a roteare attorno al giocatore. Non dovete fare altro che colpirla con una Mela Soffice e Mew si rivelerà. Durante lo stesso stage, avrete altre due occasioni per fotografare Mew: sorvolando con la navicella le Antiche Rovine mentre si suona il flauto egli si paleserà. Dopo questi incontri, Mew potrà comparire anche all'inizio della Giungla Arboros, di giorno.

Celebi

Questo Pokémon di seconda generazione apparirà proprio di fronte a voi, proseguendo dritti sul percorso del Bosco Quattroclimi fino a giungere all'ultima area. Potrete avvistarlo anche altre volte, quando la navicella scende sotto un albero: come vedrete, ci saranno delle Mele Soffici a terra e, se lanciate, Celebi scenderà per raccoglierne una.

Lugia

Un altro Pokémon di seconda generazione. Abita nel Fondale di Lentil e per trovarlo dovrete imboccare il percorso a sinistra, che vi porterà a scendere nell'oceano. Riconoscerete il posto giusto quando vedrete un Cristalfiore vicino a un Lumineon; esplorando quest'area incontrerete anche un Lanturn, a cui dovrete lanciare una Sfera Lumina. Dopodiché, il Lanturn comincerà a fuggire via. Inseguitelo senza perderlo di vista, anche perché molte creature compariranno durante l'inseguimento (come Wailord, ad esempio). Alla fine, due Frillish sbucheranno fuori dal nulla e tenteranno di afferrare il Lanturn: dovrete aiutarlo a liberarsi lanciando un'altra Sfera Lumina.

Per ringraziarvi, il piccolo pesce-pokémon vi condurrà all'interno di una tana. Scannerizzate il posto come suggerito dal gioco stesso e poi imboccate il percorso a destra: entrando nell'area successiva, sulla destra, potrete osservare un Lugia dormiente!

Ho-Oh

Questo Pokémon Leggendario sembra apparire in modo completamente casuale nel Vulcano Magmag. Una zona in cui è probabile (ma non sicuro) avvistarlo è quella in cui si trovano un Tyrantrum e alcuni Archeops: ruotando la fotocamera fino a un certo punto vedrete un Charmander vicino un Cristalfiore e potreste scorgere Ho-Oh volare nel cielo sopra di voi.

Suicune

Suicune è il Pokémon più difficile da trovare in New Pokémon Snap. Dovrete seguire un procedimento preciso se vorrete avere una chance di fotografarlo.

Recatevi nella Piana Kongelo durante il mattino

durante il mattino Sulla sinistra vedrete un Sandslash di Alola, che apparirà timidamente per poi ricomparire più avanti, sempre sulla sinistra

di Alola, che apparirà timidamente per poi ricomparire più avanti, sempre sulla sinistra Fotografate il Sandslash prima che scompaia

prima che scompaia Più avanti vedrete uno Swinub che cerca di arrampicarsi e, contestualmente, il Sandslash farà la sua terza comparsa scavando una fossa che bloccherà un passaggio secondario

che cerca di arrampicarsi e, contestualmente, il farà la sua terza comparsa scavando una fossa che bloccherà un passaggio secondario Tornate nella zona di notte ed entrate nella fossa del Sandslash

Vedrete un Crabominable che colpisce gli alberi e va verso sinistra, dove si trova anche un Abomasnow

che colpisce gli alberi e va verso sinistra, dove si trova anche un Lanciate una Sfera Lumina su Crabominable , il quale per reazione colpirà l'albero vicino ad Abomasnow facendolo infuriare

, il quale per reazione colpirà l'albero vicino ad facendolo infuriare Apparirà un Froslass , fategli una foto e seguitelo verso un'area segreta, attraverso una caverna

, fategli una foto e seguitelo verso un'area segreta, attraverso una caverna Uscendo dalla caverna continuate a solcare le acque per un po', fino a scorgere un Jynx che si trova proprio sopra un Avalugg

che si trova proprio sopra un Dovete lanciare una Sfera Lumina al Jynx, che comincerà a splendere attirando finalmente Suicune.

Diancie

troverete questo Pokémon alla fine dello stage di Grotta Lontahana. Qui, durante la discesa della navicella, dovrete prendere la strada alternativa che si trova davanti e che si sbloccherà soltanto al Livello di Ricerca 3. Vi ritroverete in una caverna piena di cristalli, habitat di due Carbinks e un Mawile. Colpendoli tutti con una Sfera Lumina, Diancie farà la sua comparsa vicino a loro e, inoltre, sbloccherà una via alternativa dove potrete fotografare Jolteon.

Manaphy

Il simpatico Pokémon acquatico può essere scovato nella Barriera corallina di Opuleo, di notte. Alla fine dello stage ci sarà un percorso alternativo in cui sono presenti dei Lapras. Lanciate su di loro delle Sfere Lumina e suonate il flauto, Manaphy sbucherà proprio in mezzo ai "fratelli maggiori".

Jirachi

Il cosiddetto "Pokémon Desiderio" abita le Rovine Rifujo. Non avrete difficoltà a trovarlo, perché subito dopo aver iniziato lo stage apparirà in mezzo ad alcuni Eldegoss, ma soltanto dopo che avrete finito il gioco almeno una volta. Jirachi può essere visto anche alla fine del livello, all'interno della caverna con le statue: se userete una Sfera Lumina per illuminarle, il Pokémon andrà a posizionarsi sopra un piedistallo luminoso.

Xerneas

L'ultima creatura leggendaria della nostra lista è la più facile da trovare. A Xerneas e al suo incontro è dedicato l'ultimo livello del gioco. Nella Zona Lumina delle Rovine Rifujo, a patto di essere già al Livello di Ricerca 2, potrete fotografarlo in diverse pose.

Questo è tutto! Grazie a questa guida non avrete problemi a fotografare anche i Pokémon Leggendari e, se ancora non avete il gioco, vi rimandiamo alla recensione di New Pokemon Snap per Nintendo Switch.