New Star GP: l'Early Access del gioco di Formula 1 è disponibile su PC

A distanza di qualche settimana dall’annuncio di New Star GP, il team di sviluppo del gioco basato sulla Formula 1 con una grafica ispirata ai classici del passato (soprattutto Virtua Racing) ha pubblicato la sua versione in Accesso Anticipato su PC.

I soli utenti Steam possono infatti procedere all'acquisto del gioco al prezzo di 17,49 euro. L’edizione in vendita sugli scaffali virtuali del client Valve include 56 gare in svariati circuiti come Brisbane, Quebec e la Costa Azzurra. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la modalità carriera include sia eventi ambientati negli anni ‘80 che gare ambientate negli anni ‘90. Ovviamente questa rappresenta una base di partenza, visto che il gioco riceverà content update con veicoli, scenari, circuiti e tanto altro.

Come incentivo per spronare i giocatori ad effettuare l’acquisto della versione non definitiva del racing game troviamo un bonus esclusivo: gli utenti dell’Early Access saranno infatti gli unici a ricevere Lucas 05, una scocca per personalizzare l’aspetto dei veicoli che può essere osservata nel dettaglio grazie al nuovo trailer del gioco.

Vi ricordiamo che per ora il gioco è disponibile solo su PC ma in futuro arriverà anche su console. Avete già visto il video gameplay di New Star GP ambientato in Costa Azzurra?