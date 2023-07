New Star GP: la F1 sfreccia in Costa Azzurra nel nuovo trailer con data d'uscita

Giusto qualche settimana fa vi abbiamo parlato del particolare New Star GP, un racing game di stampo arcade che propone un gioco di Formula 1 ispirata ai classici del passato. Oggi il titolo è tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer ambientato in Francia.

Il filmato mostra infatti i bolidi di New Star GP correre su un circuito ambientato nella splendida Costa Azzurra. La pubblicazione del trailer è stata accompagnata anche dalla diffusione di un bel po' di informazioni sul titolo, che approderà in Early Access su Steam il prossimo 8 agosto 2023.

Il gioco includerà una modalità carriera che ci riporterà indietro nel tempo e permetterà di correre negli anni '80 e '90 al fine di portare alla gloria il nostro pilota protagonista. Sarà inoltre possibile dedicarsi al potenziamento delle vetture tramite l'installazione di nuove componenti oppure concentrarsi sulla modalità con classifiche globali intitolata Championship Mode. Il gioco supporterà anche il multiplayer a schermo condiviso per un massimo di quattro giocatori. Parlando invece di circuiti, questi includeranno Brisbane, Quebec e Côte D’Azur. Vi saranno un totale di 56 eventi ambientati quindi in svariati luoghi in giro per il mondo.

Vi ricordiamo che l'Accesso Anticipato è solo il primo step verso la build finale del gioco, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento non si conoscono i dettagli su un'eventuale edizione per console di ultima generazione ed è probabile che ne sapremo di più dopo l'estate.