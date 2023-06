New Star GP: la Formula 1 incontra i racing game arcade degli anni '90

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato il nuovo trailer di New Star GP, un particolare corsistico di stampo arcade ispirato ai vecchi titoli pubblicati negli anni '90 all'universo della Formula 1.

A differenza del realistico F1 23 (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di F1 23), qui ci troviamo di fronte ad un prodotto dalla grafica stilizzata e dal gameplay arcade, che però non rinuncia ad elementi tattici legati all'assetto del veicolo, che può essere modificato in vari modi. Come si può notare nel filmato, ad essere personalizzabile non è solo la vettura ma anche il pilota, i cui tratti possono essere modificati tramite un semplice editor.

Il gioco è in sviluppo presso il team indipendente inglese chiamato New Star Games, il quale è noto al pubblico per aver dato i natali a Retro Goal e a New Star Soccer, produzione che gli ha anche permesso di vincere un premio ai BAFTA 2013. La sua data d'uscita ufficiale non è ancora stata resa ufficiale, ma pare che la versione in Accesso Anticipato sia in dirittura d'arrivo su Steam e che la build finale, in uscita entro l'anno, approderà sia su PC che su console. Non ci è dato però sapere quali saranno le piattaforme di riferimento e se il gioco è destinato ad arrivare solo sulle console di ultima generazione.