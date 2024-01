New Star GP: il gioco di F1 si prepara ad arrivare su PlayStation, Xbox e Switch

Come ben ricorderete, nel corso dell'estate 2023 è stato pubblicato l'Early Access di New Star GP, un interessante titolo di Formula 1 che si rifà ai racing game arcade degli anni '90. A distanza di qualche mese, il piccolo team di sviluppo ha confermato che il titolo sta per abbandonare l'accesso anticipato e raggiungerà numerose piattaforme.

Il progetto firmato New Star Games (già autori di New Star Soccer, Retro Goal e Retro Bowl) raggiungerà gli store digitali nella sua versione definitiva nel corso del mese di marzo 2024. Sebbene non sia ancora stata annunciata la data esatta in cui sarà possibile acquistare il gioco, sono invece state confermate quelle che saranno le piattaforme di riferimento, ossia PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, oltre a quella PC che si limiterà a ricevere un aggiornamento alla versione 1.0.

New Star GP includerà 176 eventi unici e la Championship Mode, una modalità arcade in cui sarà possibile giocare da soli o in compagnia grazie alla presenza del multiplayer a schermo condiviso. Tra le altre caratteristiche del gioco troviamo anche la possibilità di personalizzare piloti e veicoli con 60 opzioni estetiche diverse.

In attesa di saperne di più sulla data del lancio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer di New Star GP dedicato al circuito in Costa Azzurra.