New Star GP: il gioco di F1 in stile Virtua Racing ha una data d'uscita

Dopo un breve periodo trascorso in fase di Early Access su Steam, New Star GP è pronto ad approdare sugli scaffali virtuali di PC e console nella sua versione definitiva.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il team di sviluppo New Star Games ha annunciato che il suo New Star GP sarà disponibile a partire dal prossimo 7 marzo 2024. Il gioco potrà essere acquistato nella sola versione digitale sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per chi se lo stesse chiedendo, il titolo è compatibile con le console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) grazie alla retrocompatibilità, ma non esiste una versione nativa per le macchine da gioco Sony e Microsoft.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, New Star GP è un gioco di Formula 1 fortemente ispirato a Virtua Racing. Nel gioco, caratterizzato da una grafica minimale e colorata, si può prendere parte ad una miriade di modalità diverse e giocare in multiplayer locale oppure online. Il titolo offre anche la possibilità di personalizzare il pilota ed il suo bolide con un elevato numero di elementi estetici.

In attesa di potervi svelare ulteriori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video gameplay di New Star GP ambientato in Costa Azzurra.