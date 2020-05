New Super Lucky's Tale annunciato per PS4 e Xbox One

Dopo essere comparso nei listini di diversi rivenditori nelle scorse ore, Playful Studios ha confermato che New Super Lucky's Tale arriverà su PlayStation 4 e Xbox One, maggiori dettagli non sono stati resi noti.

"New Super Lucky's Tale è un'avventura a piattaforme per giocatori di ogni età! Corri, salta, scala altezze incredibili, scava sottoterra, supera i nemici ed esplora fantastici mondi in un'epica missione per salvare il Book of Ages dal misterioso Jinx e dai suoi perfidi scagnozzi!"

Gli sviluppatori invitano i giocatori a restare sintonizzati per ulteriori informazioni, la data di uscita non è stata resa nota così come eventuali migliorie apportate rispetto alla versione per Nintendo Switch. Gli autori fanno sapere che "il gioco è stato rivisto ed espanso" e dunque i possessori di PS4 e Xbox One possono aspettarsi nuovi contenuti e meccaniche rivisitate, oltre probabilmente ad un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dei joypad delle due console.

New Super Lucky's Tale è stato lanciato su Nintendo Switch lo scorso anno presentandosi come una versione migliorata e aggiornata di Super Lucky's Tale, platform uscito nel 2017 su PC e Xbox One.