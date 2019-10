New Super Lucky's Tale: un nuovo video di Gameplay per la versione Nintendo Switch

Il viaggio di Super Lucky's Tale non sembra destinato a fermarsi. Il platform di Playful Studios ha infatti esordito su Oculus per poi passare ad Xbox One ed infine approdare sulla console ibrida della grande N con una versione rinnovata.

Gli sviluppatori infatti non hanno eseguito un semplice porting ma hanno provveduto a creare una versione completamente nuova per la Nintendo Switch che prende il nome di New Super Lucky's Tale, con nuove mosse, nuovi livelli, mondi progettati da zero e inquadrature migliorate. I colleghi di Nintendo Life hanno potuto provare alcuni dei nuovi contenuti tra cui il livello chiamato Ripe Rollers, che sembra voglia richiamare la qualità di titoli più blasonati. Ripe Rollers è un livello 2D con moltissimi oggetti collezionabili e impegnative fasi puzzle, particolarmente adatto alla console di Nintendo. Anche il Veggie Village, uno degli hub riprogettati, presenta nuove animazioni e un layout completamente ridisegnato.

Insomma, Playful Studios ha voluto riprogettare l'esperienza di Lucky's Tale per adattarla alla Switch, anche in virtù dei risultati non entusiasmanti ottenuti in precedenza. Ci saranno riusciti? Lo scopriremo presto. New Super Lucky's Tale, di cui potete leggere il nostro provato, uscirà l'8 novembre su Nintendo Switch.