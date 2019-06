New Super Lucky's Tale: Playful svela in video il nuovo platform per Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct dell'E3 2019 che ci ha regalato l'annuncio di Zelda Breath of the Wild 2 per Switch e la data di lancio di Animal Crossing New Horizons, gli autori di Playful Studios hanno presentato in video il progetto di New Super Lucky's Tale, anch'esso previsto per Nintendo Switch.

In questa sua nuova avventura, la giovane volpe conosciuta nel primo atto di questa frizzante proprietà intellettuale ispirata a Super Mario e Banjo Kazooie dovrà intraprendere un nuovo viaggio verso l'ignoto.

Il titolo comprenderà la versione rimasterizzata e aggiornata di tutti i livelli del gioco originale, oltre a tantissime nuove ambientazioni e la possibilità, per l'utente, di modificare la posizione della telecamera per migliorare l'esperienza di gameplay e apprezzare il lavoro svolto dagli artisti digitali della software house di Dallas.

L'alternanza tra mondi completamente tridimensionali e livelli a scorrimento dovrebbe contribuire a rendere ancora più originale e variegata l'offerta ludica: anche per questo, i ragazzi di Playful hanno voluto riprogettare da zero le animazioni del protagonista e degli elementi mobili che andranno a imperlare lo scenario. Nel video di presentazione propostoci dagli sviluppatori americani possiamo ammirare la varietà dei livelli che andranno a comporre il microcosmo platform adventure di New Super Lucky's Tale su Nintendo Switch entro la fine di quest'anno.