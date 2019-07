New Super Lucky's Tale, svelata la data di lancio su Nintendo Switch

Dopo aver ufficialmente svelato il titolo durante il Direct tenuto da Nintendo nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, gli sviluppatori di Playful Studios hanno annunciato la data di lancio di New Super Lucky's Tale su Nintendo Switch.

Come ci conferma l'apposito trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, New Super Lucky's Tale sbarcherà sulla console ibrida l'8 novembre. Il titolo si presenta come un platform game 3D ispirato a Banjo Kazooie e Super Mario che fa della varietà del gameplay il suo punto forte. Oltre alla campagna principale, il gioco offrirà diversi mini-game, segreti da scoprire, collezionabili da trovare, sezioni da giocare in grafica 2D, avvicenti boss battle e un cast ricco di personaggi carismatici. Potete inoltre aspettarvi tante nuove ambientazioni da visitare, oltre alle location del primo capitolo qui completamente rimasterizzate e aggiornate. Sul fronte tecnico, gli sviluppatori promettono inoltre diverse migliorie al sistema di controllo, alla telecamera, al comparto audio (comprese le composizioni musicali), all'interfaccia utente, e alle animazioni del protagonista, rifatte da zero dai programmatori per amalgamare nel modo più naturale possibile le sezioni 3D e le sequenze a scorrimento in 2D.

Lasciandovi al nuovo filmato pubblicato a Playful Studios, vi ricordiamo che New Super Lucky's Tale è da oggi atteso su Switch l'8 novembre. Sulle nostre pagine trovate l'Anteprima dedicata al nuovo platform game.