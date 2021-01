New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch è in dirittura di arrivo?

Siamo nel pieno dei festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario, alla fine dello scorso anno Nintendo ha lanciato Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros 35, il Game & Watch Super Mario Bros e siamo in attesa di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Le sorprese però potrebbero non essere finite qui...

Apparentemente sono stati trovati dei riferimenti a New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch sul sito ufficiale di Nintendo USA, con data di uscita TBD (da definire) e senza alcuna cover art, neanche una immagine provvisoria. Che la compagnia di Kyoto stia pensando dunque di lanciare anche un nuovo episodio della serie New Super Mario Bros?

A parte i presunti avvistamenti in questione non ci sono riscontri concreti su questa possibilità e il materiale trapelato potrebbe anche essere falso, da considerare come non provenga da fonti note e nessun insider legato al mondo Nintendo ha ricondiviso il leak, dunque prendete tutto con le dovute precauzioni.

La serie New Super Mario Bros è nata su Nintendo DS nel 2006 ed è proseguita poi su Wii (New Super Mario Bros Wii), Nintendo 3DS (New Super Mario Bros 2) e su Wii U con New Super Mario Bros U, quest'ultimo oggetto di un porting Deluxe per Nintendo Switch.