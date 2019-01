New Super Mario Bros U Deluxe arriva su Switch, Nintendo festeggia con il Launch Trailer

Un fenomeno di costume può definirsi tale solo quando è riconosciuto da tutti, un po’ come Super Mario. Icona dei videogiochi e dell’intrattenimento, l’idraulico baffuto riesce a divertire e intrattenere orde di giocatori dal 1985: in oltre trent’anni si è evoluto ma soprattutto ha visto il suo pubblico crescere e diventare grande.

I videogiochi della serie Super Mario Bros hanno rappresentato per molti l’infanzia e l’adolescenza, fino al fatidico ed emozionante passaggio di consegne padre-figlio: l’amore nei confronti di Mario, Luigi o della Principessa Peach va oltre ogni confine e viene tramandato da generazione in generazione. D’altronde, i bambini degli anni 80 sono i genitori di oggi! Una vera e propria tradizione che va avanti a oltranza grazie all’arrivo di New Super Mario Bros U Deluxe, il nuovissimo videogioco dell’acclamatissima saga disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, che porta grandi e piccini in una classica avventura bidimensionale con Super Mario, tutti gli amici del Regno dei Funghi e tanti livelli per giocare in compagnia, ovunque e in qualsiasi momento.

Tra il primo Super Mario Bros e New Super Mario Bros U Deluxe passano anni di innovazioni e relativi miglioramenti che hanno reso questa serie di videogiochi sempre più varia e divertente. I veterani della saga non faticheranno affatto nel ritrovare l’emozione del loro primo Super Mario e trasmetterla anche ai più piccoli e a chi si affaccia per la prima volta a un grande classico dei videogame. Un’esperienza unica e adatta a tutta la famiglia, anche grazie alla possibilità di affrontare l’avventura da soli o in compagnia fino a quattro giocatori, che potranno vestire i panni di Mario, Luigi, Toad o delle new entry Ruboniglio e Toadette, personaggi pensati per coinvolgere e far divertire anche i meno esperti, grazie a dinamiche di gioco semplici e alla portata di tutti.

New Super Mario Bros U Deluxe è in grado di accontentare anche chi è in cerca di una vera e propria sfida: grazie a New Super Luigi U, la prima avventura che vede come protagonista Luigi, il noto fratello di Super Mario, è possibile affrontare ulteriori livelli pieni di ostacoli ancora più difficili e con solamente 100 secondi di tempo a disposizione per superarli. La ciliegina sulla torta per uno dei videogiochi di Super Mario più ricchi di sempre!

Anche stavolta, la Principessa Peach è in pericolo!

I cattivi Bowser, Bowser Junior e i Bowserotti hanno invaso il suo castello e bandito Mario e amici negli angoli più sperduti del Regno dei Funghi. Gli eroi saranno chiamati ad attraversare oceani, deserti, paludi e paesaggi innevati per sconfiggere Bowser con i suoi malvagi scagnozzi e salvare la dolcissima Principessa, destreggiandosi tra oltre 160 livelli con ostacoli da superare, nemici da abbattere e monete da raccogliere. Il tutto cercando sempre di arrivare indenni all’asta della bandiera finale. Oltre all’avventura classica, New Super Mario Bros U Deluxe propone anche una serie di modalità di gioco da svolgere da soli o in compagnia, pensate per far divertire giocatori di tutti i livelli, in cui si può impersonare anche il proprio Mii, gli avatar personalizzabili di Nintendo. Naturalmente, grazie alla portabilità di Nintendo Switch, New Super Mario Bros U Deluxe può essere giocato a casa, in modalità TV, o in viaggio, utilizzando la modalità da tavolo.