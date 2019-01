New Super Mario Bros U Deluxe: come giocare con Blue Toad

Finalmente New Super Mario Bros U Deluxe è disponibile su Nintendo Switch, proponendo con l'occasione alcuni personaggi extra rispetto alla versione originale uscita su Wii U. In questa mini-guida vi spiegheremo come selezionare e utilizzare Blue Toad.

New Super Mario Bros U Deluxe per Switch ha aggiunto alcuni personaggi extra che i giocatori possono utilizzare durante l'avventura, con abilità uniche che hanno reso l'esperienza generale più varia e per certi versi ancora più immediata. Tra questi troviamo Blue Toad, che di seguito vi spieghiamo come selezionare dal menu principale del gioco.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, per scegliere Blue Toad basta andare alla schermata di selezione del personaggio e scorrere fino alla versione predefinita di Toad (quella gialla). Ora non vi resta che premere il pulsante L o ZL per cambiare il colore del personaggio e selezionare la versione blu. Questa funzione aggiunge nella pratica un nuovo personaggio di Toad, ma il gioco lo tratterà comunque allo stesso modo di quello originale di colore giallo. Ciò significa che non potrete giocare una partita usando sia Toad giallo che blu, e che dovrete limitarvi a scegliere tra Nabbit o Toadette per la modalità co-op a quattro giocatori.

Per saperne di più su tutte le novità introdotte in questa riedizione del gioco, potete leggere la nostra Recensione di New Super Mario Bros U Deluxe.