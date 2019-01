New Super Mario Bros U Deluxe debutta al primo posto della classifica UK

New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch debutta al primo posto della classifica UK, vendendo il 28% di copie retail in più sul mercato inglese rispetto alla versione originale uscita su Wii U nel dicembre 2012.

NSMB U Deluxe è il quarto titolo per Switch a debuttare al primo posto della UK Charts, insieme a Mario Tennis Aces, Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros Ultimate. Sul podio troviamo anche FIFA 19 e Red Dead Redemption 2:

Classifica UK 6/12 gennaio 2019

New Super Mario Bros U Deluxe FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 4 Super Smash Bros Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Battlefield V Grand Theft Auto V Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Forza Horizon 4

Una classifica non particolarmente variegata, che risente della mancanza di uscite successive al periodo natalizio, vedremo cosa accadrà a fine mese con l'arrivo di titoli di grosso calibro come Resident Evil 2 Remake e Kingdom Hearts 3.