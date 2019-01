New Super Mario Bros U Deluxe: Digital Foundry compara le versioni Switch e Wii U

Nell'ultima analisi di Digital Foundry, i famosi "tecnici videoludici" hanno provato a scoprire fino a che punto i vertici di Nintendo si sono spinti per migliorare il comparto grafico di Super Mario Bros. U nel salto generazionale da Wii U a Switch.

Il filmato realizzato da Digital Foundry mette a diretto confronto il comparto grafico del titolo del 2012 con l'offerta ludica dell'ultimissimo New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch.

Nell'analisi vengono evidenziati tutti i punti qualificanti della remaster, dalla migliore definizione delle texture che arricchiscono i variopinti fondali dei Mondi dell'avventura dell'idraulico tuttofare della grande N all'aumento della risoluzione, che passa dai 720p della versione last-gen al Full-HD della riedizione per Switch.

Anche nella modalità portatile assisitiamo a un netto incremento della risoluzione, col passaggio dai 480p del titolo primigenio (fatto girare sul GamePad di Wii U) ai 720p della nuova console ibrida di Nintendo. L'aumento della risoluzione, oltretutto, non sembra aver inficiato sulla fluidità delle immagini a schermo che, difatti, rimane ancorata sui 60fps anche nelle situazioni di gioco più concitate. Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti dal team di Nintendo EAD per migliorare i modelli poligonali dei personaggi (su tutti, quello della principessa Peach), la nitidezza degli scenari e gli effetti particellari.

In apertura d'articolo trovate la video comparativa di Digital Foundry. Per un ulteriore approfondimento su New Super Mario Bros. U Deluxe, invece, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione a firma di Francesco Fossetti che anticipa l'uscita del titolo su Nintendo Switch prevista per il prossimo 11 gennaio.