New Super Mario Bros U Deluxe e Fortnite tra le dirette di lunedì 7 gennaio

Le vacanze di fine anno sono ormai terminate e riprendono oggi a pieno regime le attività targate Everyeye Live, dopo una breve sosta per ricaricare le energie. Sono ben tre gli appuntamenti in diretta in programma per lunedì 7 gennaio.

Alle 14:00 Francesco Fossetti sarà in diretta con New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch, riedizione del titolo omonimo uscito su Wii U nel 2012 e in arrivo l'11 gennaio anche sulla console ibrida della casa di Kyoto. Alle 17:00 appuntamento con Alessandro e Francesco per un live gameplay a sorpresa mentre alle 21:00 torna RNade_ con Fortnite Battle Royale.

Come di consueto vi ricordiamo che tutte le trasmissioni andranno in onda solamente sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è obbligatoria per poter chattare con la redazione e la community.