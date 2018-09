New Super Mario Bros U Deluxe è in arrivo su Nintendo Switch

In occasione del Nintendo Direct, la grande N ha annunciato l'arrivo di New Super Mario Bros U Deluxe su Switch. Il titolo si presenta come la riedizione di New Super Mario Bros U pensata per la console ibrida, in uscita l'11 gennaio 2019.

New Super Mario Bros U Deluxe includerà le riedizioni di New Super Mario Bros. U e New Super Luigi U, usciti in origine su Nintendo Wii U. L'annuncio è arrivato con un trailer che mostra il gioco in azione: potete visionarlo in cima alla notizia.

New Super Mario Bros U Deluxe permetterà agli utenti della console ibrida di recuperare l'omonimo titolo uscito su Wii U, con tanto di supporto ai controller Joy-Con, una veste grafica migliorata e un comparto tecnico riadattato per Switch. Il debutto del gioco è fissato per l'11 gennaio su Switch.