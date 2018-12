New Super Mario Bros U Deluxe per Switch nel nuovo spot TV "saltellante"

I curatori del canale YouTube ufficiale di Nintendo Japan augurano buone feste a tutti gli appassionati della casa di Kyoto confezionando un simpatico filmato promozionale di New Super Mario Bros. U Deluxe che mostra delle sequenze di gioco inedite.

Nel video, il primo di una lunga serie di spot TV che verranno trasmessi nella terra del Sol Levante da qui a metà gennaio, la grande N catapulta gli utenti nel colorato mondo di questa remaster ponendo l'accento sulla caratteristica principale dell'esperienza di gioco offerta dal titolo, ossia il tempismo richiesto per superare gli ostacoli e le piattaforme eseguendo salti e piroette con il proprio alter-ego.

Sotto il profilo meramente contenutistico, l'avventura vanterà un migliore comparto grafico, con scenari maggiormente definiti, animazioni più fluide e una ricca dotazione di effetti particellari inediti. All'interno del titolo troveremo poi tutti gli elementi di gameplay provenienti da New Super Luigi U per Wii U, dalla possibilità di interpretare Luigi alla presenza dei livelli che ne hanno caratterizzato la sua avventura nel 2013.

Qui da noi, l'uscita di New Super Mario Bros U Deluxe è prevista per l'11 gennaio del 2019 su Nintendo Switch. Sin dal lancio, il titolo sarà compatibile con gli Amiibo e potrà essere giocato da soli o in multiplayer cooperativo sia in modalità docked che portatile.