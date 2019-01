New Super Mario Bros U Deluxe e Ring of Elysium tra le dirette della settimana

Dopo le feste riprende regolarmente la programmazione di dirette targata Everyeye Live, che questa settimana vede protagonisti assoluti titoli come New Super Mario Bros U Deluxe e Ring of Elysium, senza dimenticare i Q&A e uno speciale appuntamento culinario con una guest star d'eccezione...

Programmazione Settimana 7/13 gennaio 2019

Lunedì 7 gennaio

Ore 14:00 - New Super Mario Bros U Deluxe

Ore 17:00 - Da Definire (con Ale e Fra)

Ore 21:00 - Fortnite feat RNade

Martedì 8 gennaio

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Tekken 7 Feat SchiacciSempre

Ore 21:00 - Destiny 2 Feat GiornoGaming

Mercoledì 9 gennaio

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:00 - Ring of Elysium

Giovedì 10 gennaio

Ore 17:00 - Cucina e Videogiochi con Kenobit e il Fossa

Ore 20:00 - 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - New Super Mario Bros U Deluxe in Multiplayer

Venerdì 11 gennaio

Ore 11:30 - Fortnite

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:00 - Destiny 2 Feat GiornoGaming

Sabato 12 gennaio

Ore 17:00 - SchiacciSempre

Domenica 13 gennaio

Fortnite feat. RNade

Ricordiamo che la programmazione è soggetta a modifiche, per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire il nostro canale Twitch, registrandovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per interagire in diretta con la redazione e la community.