New Super Mario Bros U Deluxe: ritorno al 2D, ripercorriamo la storia della serie in un video

In attesa dell’uscita di New Super Mario Bros U Deluxe su Nintendo Switch, ripercorriamo la storia della mini serie che, nel 2006, permise all’idraulico italiano di riscoprire le due dimensioni, dieci anni dopo l’arrivo di quel Super Mario 64 che ha traghettato la saga verso il 3D.

La scelta di riproporre la formula bidimensionale su Switch sembra suggerire che Nintendo non voglia rinunciare tanto facilmente alla struttura di New Super Mario Bros e che il futuro in 2D del nostro eroe baffuto potrebbe rivelarsi piuttosto promettente.

Ripercorriamo in questo video la storia della serie, iniziata nel 2006 su Nintendo DS e continuata poi con New Super Mario Bros 2, New Super Mario Bros Wii e New Super Mario Bros U, quest'ultimo lanciato nel 2012 insieme a Wii U e pronto a tornare su Switch dall'11 gennaio in versione Deluxe, con incluso il DLC New Super Luigi U, in modo da vivere l'esperienza completa in casa o in mobilità, grazie alla natura ibrida di Nintendo Switch.