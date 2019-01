New Super Mario Bros U Deluxe: Video Recensione del platform per Switch

Nintendo prosegue con l'operazione di conversione su Nintendo Switch della line-up Wii U. Dopo Mario Kart 8 e Donkey Kong Tropical Freeze, è giunto il turno di New Super Mario Bros. U., ora riproposto in versione Deluxe.

Il pacchetto, oltre alla maxi-espansione New Super Luigi U, include anche due personaggi inediti, Toadette ed il famigerato Ruboniglio. Di fatto, i nuovi arrivati rappresentano le modalità "facile" e "facilissima" dell'avventura, e svolgono una funzione molto simile a quella di Funky Kong in Donkey Kong Country: Tropical Freeze, ovvero quella di rappresentare un aiuto meno invadente della classica "super guida".

Giudicare un'operazione di questo tipo non è affatto semplice, trattandosi di una rimasterizzazione di un gioco di sette anni fa con qualche piccola aggiunta. Da allora, tuttavia, il genere non ha subito grossi stravolgimenti, e ancora oggi New Super Mario Bros. U si colloca molto in alto nella scala gerarchica del suo genere di riferimento. Per questo motivo, risulta altamente consigliato a tutti coloro che non hanno avuto modo di giocarlo su Wii U.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di guardare la Video Recensione allegata in cima a questa notizia, oppure a leggere la recensione di New Super Mario Bros. U Deluxe a cura del nostro Francesco Fossetti.