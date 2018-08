New Super Mario Bros. U in arrivo su Nintendo Switch con contenuti aggiuntivi?

Secondo fonti vicine al portale Comic Books, New Super Mario Bros. U, origiariamente pubblicato su Wii U nel 2012, sarebbe in arrivo su Nintendo Switch.

Il sito riferisce di aver ricevuto la notizia da fonti legate a Nintendo Europe, che hanno in passato rivelato anticipatamente dettagli poi rivelatisi fondati su Mario + Rabbids: Kingdom Battle. A quanto pare, quindi, New Super Mario Bros. U sarebbe in arrivo sull'ibrida della grande N, e con lui anche l'add-on New Super Luigi U, inizialmente pubblicato su Wii U come DLC e poi commercializzato anche in versione stand-alone. Stando a quanto emerso, inoltre, il port per Switch prevede anche dei contenuti aggiuntivi pensati appositamente per la nuova release, ma informazioni più accurate al riguardo non sono ancora giunte.

Per quanto concerne il nome del gioco, si vocifera che questa nuova edizione sarà denominata New Super Mario Bros. U Deluxe, un po' come avvenuto a suo tempo con il port di Mario Kart. Secondo il rumor, infine, Super Mario Bros. U Deluxe sarà pubblicato su Nintendo Switch entro la fine del 2018. A questo punto non ci rimane che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo. Voi che ne pensate? Vorreste vedere Super Mario Bros. U su Switch?