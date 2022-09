New Tales from the Borderlands: Anu, Octavio e Fran si presentano nei video gameplay

Con l'obiettivo di farci arrivare pronti al lancio fissato il prossimo 21 ottobre, i ragazzi di Gearbox Software hanno pubblicato due nuovi video gameplay di New Tales from the Borderlands, seguito dell'acclamata avventura Tales from the Borderlands sviluppata da Telltale Games.

Sta volta il team di sviluppo texano sta facendo tutto da solo, e ha ben pensato di presentarci adeguatamente il trio dei personaggi protagonisti e il gameplay rinnovato che hanno messo a punto. Nel primo filmato, allegato in apertura di notizia, possiamo fare la conoscenza di Anu, la scienziata altruistica, del suo ambizioso e scaltro fratello Octavio e della feroce lancia-frogurt Fran. La storia si New Tales from the Borderlands si svolge entro un anno dagli eventi di Borderlands 3, ma nonostante includa figure già note ai fan potrà essere apprezzata da chiunque. Anu sogna un universo con più sole che armi, mentre Octavio sogna la gloria. Fran, infine, è in cerca di vendetta. Il loro successo (o la loro sconfitta), come nel predecessore, dipenderà dalle scelte che compirete durante l'avventura, che influenzeranno notevolmente il prosieguo e il finale del gioco.

Nel filmato in calce, invece, potete godervi un approfondito video di gameplay. Oltre a fornire il proprio punto di vista narrativo, ogni protagonista vanta il proprio gadget da sfruttare durante il gioco. Anu può scansionare oggetti usando i suoi occhiali hi-tech, Octavio può recuperare i dati dei profili social di chiunque e hackerare dei dispositivi con il suo ECHOdex da polso, mentre Fran può affrontare i suoi problemi un pugno alla volta o congelarli con gli accessori integrati della sua poltrona volante.

New Tales from the Borderlands sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store.