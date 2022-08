New Tales from the Borderlands appare alla Gamescom: confermata la data d'uscita

Dopo i rumor degli scorsi giorni, c'è ora la conferma ufficiale: dal palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 arriva in scena New Tales from the Borderlands, il nuovo capitolo dello spin-off narrativo incentrato su Borderlands, mostrato attraverso il primo trailer. Ed il suo debutto sul mercato non è troppo lontano.

Come già confermato dal leak sulla data di New Tales from the Borderlands di Amazon, la nuova avventura farà il suo esordio su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 21 ottobre 2022, pronto a far vivere ai fan della serie nuove folli storie all'interno dell'apprezzato universo narrativo di Borderlands.

Il trailer di presentazione ci ha mostrato i protagonisti della storia, che offrirà diversi volti nuovi pronti a girovagare per lo spazio ed in scenari urbani. I toni del gioco appaiono fedeli allo stile scanzonato e sopra le righe della serie, mentre i termine di meccaniche ludiche non è stato mostrato nulla di concreto, sebbene sia lecito aspettarsi la possibilità di prendere numerose scelte in grado di plasmare l'evoluzione della trama in vari modi imprevedibili, oltre a garantire una certa interattività ambientale.

Come già confermato in passato, New Tales of the Borderlands non sarà sviluppato da Telltale, a differenza del primo episodio della serie. Sarà dunque molto curioso scoprire cosa Gearbox e 2K Games hanno in serbo per i fan e come gestiranno il nuovo, intrigante spin-off.