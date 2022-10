New Tales from the Borderlands è Gold! Nessun ritardo per Anu, Octavio e Fran

I ragazzi di Gearbox Software annunciano con grande orgoglio che New Tales from the Borderlands è ufficialmente entrato in fase Gold!

Ciò significa che lo sviluppo può definirsi completo e che il seguito dell'acclamato Tales from the Borderlands sviluppato da Telltale Games raggiungerà gli scaffali fisici e digitali in tempo per la data di lancio precedentemente comunicata, che corrisponde al 21 ottobre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Epic Games Store e Steam. New Tales from the Borderlands sarà disponibile nelle edizioni Standard e Deluxe, con quest'ultima che comprenderà nel pacchetto anche una copia del primo capitolo. Il preordine garantirà come bonus l'Adventure Capital Pack, comprendente oggetti cosmetici per Anu, Octavio e Fran, 10.000 gettoni di valuta virtuale e un collezionabile FL4K Vaultlander in-game.

Anu, Octavio e Fran sono i tre protagonisti di New Tales from the Borderlands: la loro storia dipenderà dalle scelte che verranno compiute durante l'avventura, che influenzeranno in maniera sostanziale il prosieguo e il finale del gioco. Ogni personaggio è dotato di un gadget unico: Anu può scansionare gli oggetti con degli occhiali hi-tech, mentre Octavio può recuperare i dati dei profili social di chiunque e hackerare dei dispositivi con il suo ECHOdex da polso. Fran, infine, può affrontare i suoi problemi un pugno alla volta o congelarli con gli accessori integrati della sua poltrona volante.