New Tales: nasce l'azienda indie composta da ex Activision, Blizzard, SEGA e Ubisoft

Mentre in rete continuano le riflessioni sullo tsunami epocale di Microsoft che compra Activision, un collettivo di esperti sviluppatori provenienti da diversi colossi del settore (ivi compresi, appunto, Activision e Blizzard) si organizzano in proprio e fondano New Tales.

La nuova realtà imprenditoriale avrà sede a Parigi e accoglierà numerosi veterani di SEGA, Activision Blizzard, Sierra, Ubisoft e LucasArts. Le attività portate avanti da New Tales saranno ad ampio spettro e comprenderanno lo sviluppo interno di nuove proprietà intellettuali e il supporto a software house e talenti esterni in cerca di un publisher.

Al timone di questa nuova azienda ci sarà Cedric Marechal: l'ex dirigente di Blizzard Entertainment, Vivendi, SEGA e Cryo assumerà il doppio incarico di Presidente e CEO. Insieme a Marechal ci saranno Delphine La Corre (CGO) e il terzetto composto da Julia Humphreys, Kim Gresko e Ray Gresko come consiglieri senior per lo sviluppo di nuove IP.

La compagnia parigina è già operativa, come si legge sul sito ufficiale di New Tales con la conferma della partenza dei lavori per le proprietà intellettuali first party (presumibilmente multipiattaforma) e le attività di publishing.