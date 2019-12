New World: accesso alla Closed Beta come bonus preorder

Durante i The Game Awards 2019 Amazon Gaming ha tolto i veli a New World, MMO Open World in arrivo su PC nel 2020. A partire da oggi i preordini sono ufficialmente aperti, con interessanti bonus per coloro che prenoteranno il gioco.

"New World è un MMO open world che vede i giocatori contro la natura selvaggia e stregata di Aeternum, una misteriosa isola scoperta agli albori dell'Età dell'esplorazione. Sconfiggi le brutali legioni dei Corrotti e traccia linee di combattimento coi giocatori concorrenti in questa terra di rischi e di occasioni. In un luogo intenzionato a distruggerti, cosa farai per sopravvivere? Parti da solo per creare il tuo percorso eroico personale oppure stringi alleanze, fortifica e combatti."

Preordina New World

Effettuando il preorder riceverete l'accesso alla Beta Chiusa e l'Amuleto di Isabella, oltre all'emote Pugno contro Pugno, gli stemmi della Gilda e il titolo speciale Spedizione Uno. La Deluxe Edition include in aggiunta ai bonus preorder anche la skin armatura Boscaiolo, la skin per il lancio dell'Ascia Boscaiolo, l'animale domestico mastino, il set di emote Morra Cinese e un artbook digitale.

New World sarà disponibile su PC (esclusivamente in formato digitale) dal 25 maggio 2020.