New World: Aeternum si tinge d'horror con gli oggetti a tema Halloween

Nonostante lo stop al trasferimento server di New World, la dimensione fantasy del GDR online degli Amazon Game Studios continua a espandersi. L'ultima novità riguarda il Negozio e s'accompagna all'arrivo di tantissimi equipaggiamenti, costumi, skin e oggetti a tema Halloween.

La nuova fase ingame inaugurata dagli sviluppatori di Amazon darà modo agli esploratori di Aeternum di rimpolpare di contenuti il proprio guardaroba e di aumentare la collezione di personalizzazioni con elementi a tema Halloween che comprendono, ad esempio, una zucca illuminata per decorare la casa che potrà essere riscattata gratis fino al 15 novembre.

Sempre fino al 15 novembre, i giocatori del fenomeno MMORPG di Amazon potranno spendere i propri Marchi della Fortuna nel Negozio di New World per accedere a Skin per Armatura come Sudario del faraone e Cavaliere Scheletrico, oltre a customizzazioni estetiche per armi come il Martello di Frankenstein, Stocco Elettrico, Dissanguatore Cremisi per Moschetto e Bastone della Vedova Nera.

Non mancheranno poi le skin per copricapo come la Maschera Elementale, la Maschera del Demone e la Maschera da Elusivo, oltre a numerosi oggetti della casa. Il Pacchetto Decorazioni Casa Spettrale, ad esempio, comprenderà al suo interno la Lapide Rubata, il Kit del Preparatore di Pozioni, la Scopa Incantata, le Tende Tarmate e altri oggetti tra Calderone Ribollente, Cristallo delle Evocazioni e Lanterne di Jack lo Scapestrato.

L'offerta ottembrina del Negozio interno di New World a tema Halloween proporrà anche delle Emote dark e dei Pacchetti di Tinta Consumabile, con 5 tinte da applicare ai propri set di armature con temi come Osso Sublime, Sangue, Terra di Siena bruciata, Blu acciaio e Uva primaverile. Per tutti i dettagli sui prezzi in Marchi della Fortuna di ciascun contenuto aggiuntivo acquistabile nel Negozio durante la fase stagionale di Halloween, vi rimandiamo al link in calce alla notizia. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra guida con trucchi di New World.