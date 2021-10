New World si aggiorna oggi: tornano il trasferimento server e la Carica all'Avamposto

Mentre l'isola di New World accoglie i contenuti a tema Halloween, la community può prepararsi al download del nuovo aggiornamento 1.0.4 dell'apprezzato MMO degli Amazon Game Studios.

Disponibile da oggi, giovedì 28 ottobre, la patch riattiva finalmente la possibilità di trasferire il proprio personaggio. In seguito alla sospensione dei cambi di server in New World, il team di sviluppo ha infatti deciso di ripristinare la funzionalità. I giocatori europei, in particolare, potranno tornare ad usufruirne a partire dalle ore 23:00 della giornata odierna.

La Carica all'Avamposto sarà anch'essa tra le protagoniste del nuovo aggiornamento. Per sfruttare anche questa feature di New World, tuttavia, la community dovrà pazientare ancora un po': la sua attivazione nel Vecchio Continente è infatti in programma per le ore 04:00 della mattina di domani, venerdì 29 ottobre.



L'aggiornamento 1.0.4 dell'MMO provvede inoltre ad apportare alcune importanti correzioni all'esperienza di gioco. In particolare, il team di New World comunica di aver provveduto a risolvere l’exploit di Guerra d’effetto della magia AoE. Corretto inoltre anche il problema che impediva ai visitatori di Aeternum di aumentare il livello massimo di gettoni di fazione. Gli sviluppatori hanno infine compiuto alcuni primi passi legati ai bug che causano invulnerabilità in alcuni frangenti dell'esperienza di New World.