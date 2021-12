New World si aggiorna: il nuovo update risolve i problemi del precedente

Con la pubblicazione degli aggiornamenti di novembre, gli Amazon Game Studios hanno introdotto diverse novità, tra le quali il debutto dei molteplici contenuti di Into the Void in New World. Tuttavia, non sono mancati i problemi.

Con l'ultima patch, il team di sviluppo mira dunque a risolvere alcuni degli inconvenienti emersi di recente. In particolare, l'update 1.1.1 interviene su alcune delle caratteristiche dei nemici elementali. Tali avversari, affermano gli autori di New World, sono al momento presenti in-game in numero e con frequenza superiori a quanto inizialmente previsto. Di conseguenza, gli Amazon Game Studios hanno deciso di ridurre e modificare le ricompense che i giocatori possono ottenere sconfiggendoli.

Con l'aggiornamento 1.1.1, in New World ritorna inoltre il commercio legato alle abitazioni, in precedenza sospeso a causa di un bug. Sul fronte dell'infrastruttura online, il team garantisce di star edificando le basi tecniche per procedere con la fusione dei server dell'MMO. Nel frattempo, la patch dovrebbe aver migliorato l'esperienza proposta dai conflitti su grande scala. Per il resto, il nuovo aggiornamento corregge un'ampia selezione di bug e imperfezioni ancora presenti su Aeternum.



Per il momento, non sembrano invece essere state introdotte variazioni sul fronte della difficoltà, nonostante le lamentele dei giocatori di New World su questo specifico aspetto dell'MMO.