New World, Amazon alla conquista di Steam: l'MMO batte FIFA 22

Con la pubblicazione di New World che ha finalmente avuto luogo dopo i molti rinvii, sembra che l'utenza PC abbia accolto con deciso entusiasmo il nuovo MMO sviluppato dagli Amazon Games Studios.

L'avventura ambientata entro i confini della misteriosa isola di Aeternum è infatti in vetta alla classifica di vendita Steam nel giorno del suo debutto. Una circostanza ovviamente positiva, che diviene ancora più incisiva se si considera il recente esordio di titoli e produzioni di grande impatto come commerciale, quali FIFA 22. Il titolo calcistico (trovate tutti i dettagli sullo sportivo EA nella recensione di FIFA 22 disponibile sulle pagine di Everyeye) è infatti costretto ad arrestarsi al secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo infine per il classico Spyro: Reignited Trilogy.

Di seguito, vi riportiamo la Top 15 integrale dei giochi al momento più venduti su Steam:

New World; FIFA 22; Spyro: Reignited Trilogy; eFootball 2022; Crash Bandicoot N. Sane Trilogy; Fall Guys: Ultimate Knockout; Metal Gear Solid V: The Definitive Experience; Gas Station Simulator; Total War: Warhammer II; Zombie Army 4: Dead War; Microsoft Flight Simulator; Squad; Project Hospital; Life is Strange: True Colors; Pathfinder: Wright of the Righteous;

In occasione dell'atteso lancio del titolo, Amazon Games Studio ha pubblicato una Day One patch di New World e indicato l'elenco dei server di New World dedicati alla lingua italiana.