New World: Amazon rinvia la data di uscita dell'ambizioso MMORPG per colpa del Coronavirus

A causa del Coronavirus, e quindi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, i vertici degli Amazon Game Studios decidono di far slittare la data di uscita dell'MMORPG New World su PC.

"Come gran parte di voi, anche il nostro team è stato sottoposto a misure di quarantena a seguito dell'esplosione della pandemia del virus COVID-19", si legge nella lettera aperta scritta dagli sviluppatori della software house interna ad Amazon per informare tutti gli appassionati del rinvio della data di lancio di New World, prevista originariamente per il 26 maggio.

Le difficoltà affrontate dal team, costretto dalle disposizioni sul distanziamento sociale a operare in Smart Working proprio nella fase finale dello sviluppo del gioco di ruolo online, hanno così indotto i dirigenti degli Amazon Game Studios a fissare per il 25 agosto 2020 la nuova data di apertura dei server di New World.

In conseguenza di questa decisione, naturalmente anche i piani originari per il lancio della fase di Closed Beta subiranno delle importanti variazioni: gli autori dell'MMORPG contano di dare inizio a questi test nel corso del mese di luglio.

Per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla versione Alpha, gli sviluppatori di New World hanno deciso di tenere aperti i server per consentirli di testare e perfezionare l'esperienza di gioco in previsione dell'inizio a luglio della Closed Beta e dell'apertura ufficiale dei server della versione 1.0 ad agosto. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di New World con tutte le novità sull'MMO di Amazon.