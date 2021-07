New World di Amazon uscirà anche su PS5 e Xbox Series X?

Il nuovo MMO di Amazon è attualmente disponibile in Closed Beta su PC fino a inizio agosto, New World sta riscuotendo un buon successo su Twitch e sono in molti a chiedersi se il gioco resterà confinato su piattaforma Windows o se arriverà anche su console in futuro.

In realtà gli sviluppatori sono stati molto chiari in proposito, confermando ancora una volta che New World non arriverà su console, attualmente non ci sono piani per portare l'MMO su PlayStation, Xbox o altre piattaforme e nemmeno per aggiungere il supporto per il controller su Windows.



Il team specifica come New World sia un progetto focalizzato sulla piattaforma PC e dunque non arriverà su console, almeno questi sono i piani per il momento, non sembrano esserci troppe aperture per il futuro ma tutto probabilmente dipenderà dal successo commerciale del titolo.



New World sta causando problemi ad alcune GPU, in particolare sui social vari giocatori riportano il brick totale della loro scheda GeForce RTX 3090, il team però nega qualsiasi accusa in merito e sottolinea come la beta di New World sia assolutamente sicura ed eventuali blocchi o guasti del proprio hardware non siano in alcun modo legati al gioco ma a fattori esterni non meglio precisati.