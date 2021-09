New World di Amazon uscirà su PS5 e Xbox Series X o resterà esclusiva PC?

New World di Amazon è senza dubbio il gioco del momento nel giorno del lancio si sono registrati picchi di oltre 700.000 giocatori connessi con inevitabili problemi di server, problematiche che dovrebbero essere risolte nel giro di breve tempo, stando alle parole degli sviluppatori.

Nel frattempo sono in molti a chiedersi se New World uscirà anche su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il profilo Twitter degli sviluppatori pullula di domande di questo tipo ma la risposta da parte del team di sviluppo è stata molto chiara: no, New World non uscirà su console e resterà esclusiva PC nel prossimo futuro.

Non sembra esserci spazio per ripensamenti ma come sappiamo nel mondo dei videogiochi vale la regole del mai dire mai, chissà che in futuro lo studio di Amazon non possa trovare il modo ed il tempo di dedicarsi ad una conversione del suo MMO per console. Allo stato attuale il gioco non supporta nativamente alcun controller, a riprova di come New World sia nato sin dalle fondamenta ad uso e consumo dei giocatori su PC armati di mouse e tastiera.

Lo sapevate? Da oggi e per le prossime due settimane sarà possibile cambiare server di New World gratis, una mossa per cercare di ridistribuire il carico di giocatori tra i server e provare ad alleggerire il lavoro dell'infrastruttura.