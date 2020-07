New World: l'ambizioso MMO di Amazon è stato rimandato alla primavera del 2021

New World, l'ambizioso MMO fantasy targato Amazon, è stato rimandato per l'ennesima volta. La decisione è maturata a seguito delle segnalazioni raccolte dai tester durante la fase di alpha. La nuova finestra di lancio è prevista per il 2021.

Come si legge nella nota di Rich Lawrance, Director dello studio: "Vogliamo avere la certezza che i nostri giocatori più fedeli abbiano esperienze intermedie e finali degne di nota mentre si avventurano attraverso Aeternum. Vogliamo che i nostri giocatori si sentano completamente immersi nel gioco e sappiano che il nostro studio è sinonimo di gameplay di qualità e di cui ti puoi fidare e questo significa che abbiamo bisogno di tempo aggiuntivo per ottenere quello che vogliamo prima di pubblicare il gioco definitivo".

Il comunicato continua: "Per questo motivo, cambieremo la data di lancio e l'inizio della beta finale, nella primavera del 2021. Non abbiamo preso la decisione con leggerezza e sentiamo l'urgenza di fornirvi il miglior gioco possibile e nel minor tempo possibile, con alcune aggiunte che renderanno l'esperienza ancora migliore".

I giocatori che hanno acquistato New World e che si sono iscritti alla beta potranno comunque provare il gioco il 25 agosto, per un periodo di tempo limitato. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile l'anteprima di New World.