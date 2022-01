New World, apre il PTR e arrivano le Spedizioni Trasmutate: di cosa si tratta?

Con l'obiettivo di velocizzare e migliorare lo sviluppo delle nuove funzionalità, ieri 7 gennaio i ragazzi di Amazon Game Studios hanno ufficialmente aperto il Reame Pubblico di Prova (PTR) di New World, un set di server a disponibilità limitata che darà ai giocatori un'anteprima delle novità in lavorazione per l'MMORPG.

Con questa versione PTR, che al momento prevede un mondo negli Stati Uniti orientali e un altro nell'Europa centrale, è stata introdotta una nuova funzionalità end-game: i Trasmutatori di spedizione. Di cosa si tratta?

I trasmutatori, sostanzialmente, sono dei modificatori che alternano l'esperienza all'interno delle spedizioni, potenziando i nemici "Normali" e "nominati", cambiando il modo in cui gli incontri si svolgono e quali strategie dovrebbero essere prese in considerazione prima della battaglia. Assieme ai combattimenti cambiano anche i premi, tra i quali figurano nuovi equipaggiamenti e risorse che offrono ulteriori modi per aumentare il livello di potenza in New World.

Il sistema è progettato per alternare una combinazione unica di spedizioni e trasmutazioni ogni settimana, con 10 livelli di difficoltà per Trasmutazione di spedizione (gli ultimi sono davvero ardui!). Tuttavia, durante l'attuale PTR i cambi sono stati impostati su un ciclo accelerato per offrire a tutti la possibilità di giocare una varietà di trasmutazioni su diverse spedizioni end-game. I livelli "Punteggio attrezzatura consigliata" per una Spedizione trasmutata sono importanti, dal momento influiscono direttamente sul livellamento dei nemici. Inoltre, il livello di scaling è individuale per ogni giocatore ed è separato dagli aumenti di difficoltà base della salute e del danno.