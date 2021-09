New World arriva questa settimana: data di uscita e orario di sblocco dell'MMO di Amazon

Dopo un ampio numero di rinvii, New World è finalmente pronto a trovare il proprio posto tra i nuovi giochi in arrivo su PC, con l'uscita fissata per questa settimana.

Ormai alla vigilia del debutto dell'avventura multiplayer sul mercato videoludico, i team di Amazon Games comunicano tutti i dettagli relativi al Day One. Lo sblocco del gioco avverrà infatti in orari e momenti differenti a seconda delle aree geografiche. In questo quadro, la community europea sarà la prima a poter aver accesso alle spiagge e ai misteri dell'isola di Aeternum.

Come confermato dall'account Twitter ufficiale del gioco, New World sarà infatti disponibile in Italia e nel resto del Vecchio Continente a part ire dalla mattinata di dopodomani, martedì 28 settembre. L'orario di attivazione del titolo, nello specifico, è fissato per le ore 8:00 della mattinata del fuso orario nostrano. Segnaliamo inoltre che tra i molti server attivati per i Paesi dell'Europa centrale, gli autori di New World suggeriscono l'utilizzo della lingua italiana e inglese sul canale battezzato "Jotunheim".

In attesa di poter partire alla scoperta di Aeternum, sulle pagine di Everyeye trovate l'ultimo provato della modalità Guerra di New World, opzione PvP del nuovo MMO di Amazon Games. Per festeggiare il lancio del gioco, gli abbonati ad Amazon Prime potranno scaricare alcuni contenuti esclusivi tramite Twitch Prime e Prime Gaming.