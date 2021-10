New World, arriva l'update 1.01: tra server raddoppiati, inattività, bug

Con oltre 900.000 giocatori connessi in contemporanea su New World, l'MMO degli Amazon Game Studios continua a macinare risultati record, con un'affluenza di avventurieri decisamente notevole.

Al fine di offrire un'esperienza di gioco in grado di accogliere tutti i viaggiatori diretti all'isola di Aeternum, il team di sviluppo si appresta a rendere disponibile un nuovo aggiornamento. L'update 1.01 di New World, nello specifico, provvederà ad incrementare numero e capienza dei server. Su questo fronte, l'azione è particolarmente incisiva, con Amazon che garantisce di aver "più che raddoppiato il numero di server disponibili e aumentato la capienza di quelli già esistenti".

In aggiunta, la software house sta lavorando ad una funzionalità che possa consentire di salvare i propri personaggi su server differenti. Su questo specifico intervento, gli autori di New World promettono maggiori informazioni sul finire della settimana. Nel frattempo, i giocatori dell'MMO potranno scaricare l'update 1.01 a partire dalle ore 12:00 di quest'oggi, mercoledì 6 ottobre.



L'aggiornamento mira a ridurre l'inattività sui server, in particolare quelli più affollati, con disconnessioni attuate dopo 20 minuti. Per migliorare le prestazioni della modalità Guerra, inoltre, il team di New World ha deciso di rendere invisibili i proiettili generati dalle torrette, che ora colpiranno il bersaglio istantaneamente. Si provvede infine a correggere molteplici bug: potete trovare l'elenco completo nelle note italiane alla patch 1.01 di New World.