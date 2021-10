New World, arrivano i nuovi server: solo il primo trasferimento sarà gratis

Gli sviluppatori degli Amazon Game Studios si riaffacciano sui social per illustrare le modalità e le limitazioni legate all'attesa funzione di trasferimento tra i server di New World.

Richiestissimo dagli appassionati dell'MMORPG di Amazon per via dei server sovrappopolati di New World, il sistema di trasferimento del proprio personaggio entrerà a pieno regime dalla prossima settimana, ma con delle limitazioni rappresentate dal numero massimo di "salti tra server" che sarà possibile compiere con il proprio alter-ego.

Il Community Manager di Amazon Game Studios, TrevzorFTW, fornisce tutti i ragguagli del caso sul forum ufficiale di New World: "Durante i test che abbiamo condotto per integrare questa funzionalità, abbiamo scoperto alcuni casi limite in l'esperienza di trasferimento dei personaggi non riusciva a soddisfare i nostri standard per la pubblicazione. Ciò significa che ci vorrà più tempo del previsto per risolvere questi problemi, prima di sentirci a nostro agio nel dare a tutti il token gratuito per il trasferimento tra server".

Similarmente a quanto avviene in altri ambiti MMORPG, anche nel caso di New World il sistema di trasferimento dei personaggi avverrà tramite dei Token digitali a utilizzo singolo da dover acquistare a parte. Come spiega lo stesso TrevzorFTW, però, "il team valuterà la necessità di introdurre ulteriori Token gratuiti" in base a eventuali problematiche che potrebbero emergere nel sistema di trasferimento che arriverà a breve. Intanto, vi ricordiamo che il Pacchetto Pirata di New World è gratis per tutti gli iscritti ad Amazon Prime Gaming.