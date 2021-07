New World, parte la Beta ma è caos su PC: RTX 3090 si rompono durante la partita

Al termine di una lunga serie di rinvii della data di lancio di New World, l'ambizioso MMO sviluppato da Amazon è ormai in dirittura di arrivo sul mercato videoludico.

Attesa per il prossimo 31 agosto 2021 in esclusiva su PC, la produzione si è presentata ufficialmente alla community in una sessione di Beta. Quest'ultima, tuttavia, ha rapidamente generato un dibattito alquanto peculiare, legato all'impatto della versione di prova di New World sulle nuove GPU di casa NVIDIA.

Sul forum dedicato al titolo online, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di giocatori che hanno visto la propria RTX 3090 cessare di funzionare in concomitanza con l'avvio della Beta di New World. In particolare, diversi utenti riferiscono di aver sperimentato un rapido incremento dell'attività delle ventole del proprio PC. A questo, avrebbero fatto rapidamente seguito un calo a zero del frame rate del titolo e la comparsa di una schermata nera sul monitor. Il tutto sarebbe infine culminato in una mancanza di riconoscimento della GPU da parte del proprio hardware. In seguito a tale escalation, diversi utenti hanno fatto ricorso alla garanzia offerta da NVIDIA, richiedendo la sostituzione della scheda grafica.



Il numero di segnalazioni, che hanno visto coinvolti anche alcuni streamer, lascia supporre l'effettivo sussistere di una correlazione tra l'avvio della Beta di New World e le problematiche riscontrate dal pubblico con le nuove schede di NVIDIA. Al momento, tuttavia, non sembrano essere ancora disponibili commenti ufficiali da parte del team di sviluppo.