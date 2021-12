New World: bonus gratis dedicati a La Ruota del Tempo, ecco come sbloccarli

Dopo aver annunciato il Festival della Convergenza di New World gli sviluppatori confermano l'arrivo di uno speciale evento crossover di fine anno con La Ruota del Tempo, celebre serie disponibile su Amazon Prime Video.

Tramite i Twitch Drops sarà possibile sbloccare gratis il set Ruota del Tempo per New World, pacchetto che include cappotti, abiti, lame e stemmi con i loghi della serie Amazon Studios.

"Guarda l’intera stagione 1 di Ruota del Tempo in esclusiva su Amazon Prime Video. Più video guardi, più guadagni. Guarda 7 ore di streaming New World Drop Abilitati tra il 24 dicembre alle 06:00 e il 12 gennaio 2022 alle 21:00 per guadagnare tutti gli oggetti nel Drop."

Come funziona? E' semplicissimo: per guadagnare una delle ricompense previste vi basterà accedere a Twitch e impostare il profilo su Online, in seguito guardare una qualsiasi trasmissione di New World contrassegnata con l'etichetta Drop abilitati. A questo punto visualizzerete un messaggio nella parte superiore della chat, dopo aver riscattato il Drop, dovrete collegare l'account Twitch al profilo Steam per ricevere le ricompense.

L'MMO di Amazon ha fatto il suo debutto lo scorso mese di settembre riscuotendo un notevole successo, nel corso delle settimane però i giocatori attivi su New World sono calati e Amazon Game Studios sta ora mettendo a punto un piano di supporto a lungo termine con eventi e contenuti pensati per mantenere alta l'attenzione della community.