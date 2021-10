New World, calendario per il cambio dei server: emote gratis per ringraziare la community

È finalmente stato attivato il servizio di trasferimento del server in New World, per consentire ai giocatori di trovare infine una sistema stabile nel mondo di Aeternum.

Per monitorare adeguatamente l'avvio della nuova funzionalità, il team di sviluppo ha deciso di procedere con gradualità con la sua attivazione. Da oggi, con l'aggiornamento 1.0.3 di New World, i mondi di gioco torneranno tutti online, uno dopo l'altro. Non appena il sistema avrà dimostrato di reggere un intenso traffico, i giocatori attivi sul mondo di Utopia, nella regione dell'Asia Pacifica, saranno i primi a testare il servizio gratuito. Dietro le quinte, Amazon Game Studios sarà pronta ad intervenire nel caso in cui dovessero generarsi delle problematiche.

Se tutto andrà bene, dopo un periodo di tempo non specificato, il cambio di server sarà attivato nell'intera area del Sud Est Asiatico. Dopo otto ore, sempre salvo problematiche, la funzionalità di cambio server di New World diverrà a questo punto attiva per tutte le regioni. Ricordiamo che il primo cambio di server sarà completamente gratuito, e potrà essere attuato tramite un gettone speciale disponibile nello store in-game. Al momento, gli Amazon Game Studios non escludono la possibilità di renderne disponibili ulteriori con l'evolvere della situazione. Quando tutti i server saranno stabili, tuttavia, il cambio diverrà un servizio a pagamento. Per tutti i dettagli su come attivare la procedura, potete fare riferimento al video disponibile in apertura a questa news.

Per ringraziare la community di New World per la pazienza e la passione dimostrate, gli Amazon Game Studios hanno deciso di rendere disponibile l'emote gratuita "In attesa", ora disponibile nel negozio in-game.