New World chiude le porte alla Russia insieme a Prime Video: Amazon blocca i pagamenti

A breve distanza dall'annuncio dell'interruzione del processo di localizzazione in russo di New World, i vertici di Amazon condividono un nuovo comunicato.

I vertici del colosso dell'e-commerce hanno infatti deciso una nuova ondata di provvedimenti indirizzati alla Russia. Esattamente come molte altre aziende, anche Amazon sta infatti progressivamente adottando sanzioni volontarie a seguito dell'atto di invasione del territorio ucraino. In un nuovo comunicato, la multinazionale statunitense ha annunciato l'interruzione di pressoché ogni servizio sul mercato russo. La spedizione di ogni bene fisico è stata bloccata per tutti i clienti residenti in Bielorussia o nella Federazione Russa. Quest'ultima sarà inoltre presto interessata anche dal blocco del servizio Amazon Prime Video, dedicato a streaming di film e serie TV.

In aggiunta, come accennato, si chiudono ulteriormente le porte di New World ai videogiocatori russi. Non solo il gioco non sarà più tradotto nella lingua europea, ma Amazon interromperà presto ogni microtransazione attivata nel Paese. Di conseguenza, non sarà più possibile attuare acquisti in-game per l'MMO in tutta la Russia. Il titolo, specifica l'azienda, è al momento l'unico videogioco distribuito da Amazon nel territorio.



Questa è solo l'ultima delle iniziative intraprese in ambito videoludico a seguito dell'inizio della guerra in Ucraina, tra le quali si contano anche il blocco delle vendite di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 in Russia.