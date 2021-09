New World: come aggiungere nuovi amici e creare gruppi

New World, il nuovo MMORPG sviluppato dagli studi interni di Amazon, è finalmente disponibile per l'acquisto da parte di tutti gli appassionati, pronti ad immergersi in un avvincente ed evocativo universo fantasy,

Vista la sua natura votata al multiplayer, di un gioco come New World, il modo migliore per godersi l'esperienza ludica di questo prodotto è attraverso la cooperazione con uno o più amici all'interno dello stesso server, condividendo la progressione all'interno dell'avventura e le sessioni di esplorazione, combattimento e raccolta di risorse.

Come aggiungere un amico su New World

Come creare un gruppo

La lista amici di New World non è strettamente legata al vostro elenco di contatti su: per aggiungere un utente, infatti, non dovrete fare altro che aprire il menu di gioco tramite la pressione del tastoe dirigervi all'interno della sezione. Qui troverete un'opzione per aggiungere contatti alla vostra lista: selezionatela ed inserite ilutilizzato dal vostro amico all'interno di New World. A questo punto la vostra richiesta verrà inviata all'altro giocatore, ed una volta accettata sarete ufficialmente amici all'interno del gioco, pronti per una grande avventura cooperativa.Per giocare con i vostri contatti all'interno dello stesso server dovrete anzitutto creare unall'interno del quale bisogna essere tutti presenti. Per farlo, entrate all'interno della sezione Social e usate le opzioni relative ai gruppi per formarne uno e invitare i vostri amici al suo interno.

Va sottolineato che per poter giocare insieme nello stesso server dovrete effettuare l'accesso con i vostri personaggi nello stesso mondo di gioco. Decidete dunque a quale mondo accedere tutti insieme: una volta che avrete creato il vostro gruppo ed effettuato l'accesso al server scelto (ecco a tal proposito quali sono i migliori server in Italia di New World), i vostri amici verranno segnalati all'interno dello scenario tramite un apposito indicatore blu posto sulla bussola, cosi da ritrovarli più facilmente.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che allo stato attuale delle cose i server di New World sono in difficoltà con lunghe code a causa delle richieste di accesso da parte di milioni di utenti al day one: è quindi probabile che dobbiate pazientare ancora un po' prima di immergervi nella nuova avventura firmata Amazon.