New World: come costruire e usare i Kit Riparazione

Continua il grande successo di New World, con migliaia di nuovi giocatori che ogni giorno entrano nel mondo di Aeternum. La componente survival del gioco non è un elemento secondario, tra la raccolta di risorse, il crafting e la manutenzione del proprio equipaggiamento. A tal proposito ecco come ottenere ed usare i Kit riparazione.

Nell'MMO di Amazon Games è importante controllare frequentemente il livello di qualità delle proprie armi ed armature: se scende a zero, l'equipaggiamento si deteriora divenendo inutilizzabile per il giocatore. A questo punto si rende necessaria la scomposizione dei propria attrezzatura per ottenere pezzi di ricambio utili a creare Kit di vario tipo. Il grado di ogni strumento avrà effetto solamente su uno specifico valore di conservazione dell'oggetto: ad esempio, se una spada è troppo rovinata non potremo sommare più Kit di grado 2, ma utilizzarne solamente uno di livello 3. Per effettuare la riparazione basterà trascinare lo strumento sul pezzo rotto, o premere direttamente L+click sinistro del mouse. Ecco la quantità di pezzi di ricambio necessaria per ciascun Kit:

Kit di grado 2 - 55 pezzi di ricambio

Kit di grado 3 - 100 pezzi di ricambio

Kit di grado 4 - 175 pezzi di ricambio

Kit di grado 5 - 350 pezzi di ricambio

Rimanendo in tema Aeternum, New World ha da poco ricevuto l'aggiornamento 1.01 che raddoppia la quantità e la capienza dei server. Se invece siete nuovi giocatori, ecco trucchi e guida per iniziare a giocare a New World.